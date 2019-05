Funzionario di Palazzo Chigi trovato morto a Parigi: «Ferita al mento»

Un funzionario di Palazzo Chigi, membro dei servizi. è stato trovato morto poco fa a Parigi. Il funzionario aveva una ferita al mento: è stato trovato a terra senza vita nei pressi dell'hotel in cui risiedeva. Secondo fonti dell'Ambasciata d'Italia, si tratta di un «decesso per cause naturali». Secondo il sito on line del settimanale, il funzionario -., 50 anni - era un. Stando alle fonti diplomatiche italiane, si trovava a Parigi da alcuni giorni per partecipare a un corso di lingua nell'ambito dei normali scambi fra i due paesi.