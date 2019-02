Muore a 14 anni per un malore sul campo di calcio: inutili tutti i soccorsi

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un, L. A., è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è morto in seguito a un arresto cardiaco. Il minore, con indosso una tuta sportiva, è stato assistito inizialmente dal 118 e, successivamente, dai sanitari del nosocomio della Doganella che hanno tentato di salvarlo e rianimarlo.La chiamata al servizio di emergenza territoriale è partita dalla struttura sportiva Kodokan, all'interno del Real Albergo dei Poveri, intorno alle 19 ma non è chiaro se il giovane si trovasse al suo interno. Dalle prime informazioni giunte sul giovane, sembra che poco prima del malore stesse giocando sul campetto di calcio dentro la struttura.