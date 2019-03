Va in ospedale per estrarre un dente, 13enne muore durante l'operazione

Ultimo aggiornamento: 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dovevano solo estrargli unl'operazione innon è andata come doveva e il paziente, undi soli 13 anni, è morto sotto i ferri. Il dramma si è consumato nella Clinica odontoiatrica dell’Azienda ospedaliera universitaria di. Lo riporta Il Gazzettino. L’operazione al quale è stato sottoposto il giovane è solitamente banale ma in questo caso il paziente era gravato da un complicato quadro clinico pregresso.Il ragazzo è morto per un arresto cardiorespiratorio proprio quando sembrava che tutto procedesse per il meglio. La situazione è precipitata nel giro di pochissimo e nulla ha potuto fare l’équipe pronta per operarlo in caso di emergenza. Vani i tentativi di rianimare il ragazzo. Nato a Padova ma residente in provincia di Vicenza, il ragazzo, affetto da malattie sistemiche e da tempo in carico al servizio dentistico pubblico di via Giustiniani, era già stato sottoposto ad analogo intervento ai denti circa un mese fa. Allora tutto era filato liscio.