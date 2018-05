Travolto dal treno, muore a 17 anni: tre ragazzi fotografano tutto

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Diciassettenne si lancia sui binari davanti all’obiettivo di una macchina fotografica che ha immortalato le istantanee della tragedia. Un dramma che si è consumato in diretta davanti a tre ragazzi che stavano fotografando i treni in transito. La vittima è un 17enne, di origini filippine da tempo residente a Marina di Montemarciano.Poco prima delle 19 è arrivato in stazione. Ha guardato verso destra dove stava sopraggiungendo un treno merci poi a sinistra. Per un istante il suo sguardo si è incrociato con tre ragazzi di Pesaro che stavano facendo foto. Mentre l’obiettivo della macchina era puntata verso il convoglio in arrivo ha ripreso il minore fare un passo oltre la riga gialla e poi lanciarsi. Erano le 18.53. Poco prima il minore era andato dalla fidanzata, di un anno più piccola.