Sbalzata dalla moto da cross: ragazza 18enne in gravi condizioni

MONTALTO - È stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, dove è arrivata in codice rosso, una diciottenne motociclista di Castel di Lama che nel pomeriggio di ieri è rimasta coinvolta in una spaventosa caduta mentre si stava allenando in sella alla sua moto da cross sulla pista di Montalto. L’incidente si è verificato intorno alle 17 di ieri sul campo da cross situato nella frazione di Lugugnano a Montalto dove E.D.C. - queste le iniziali della ragazza - si era recata per allenarsi.

Durante uno dei giri lungo la pista, la diciottenne ha perso il controllo della motocicletta. La ragazza, dopo essere stata sbalzata di sella, è caduta rovinosamente a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che ha fornito le prime cure alla diciottenne. Un’operazione resa difficile dal luogo in cui è avvenuto l’incedente che è particolarmente impervio e di difficile raggiungimento. Ultimo aggiornamento: 07:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA