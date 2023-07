Michela Murgia e lo schwa nella graduatoria del Conservatorio di Bologna: «Non l'avrebbe usata mai nessuno?»

di Redazione web

Le rivoluzioni più grandi forse sono quelle che si fanno in silenzio e senza spettacolarizzazioni. Protagonista di una piccola seppur significativa proiezione verso un futuro probabile è il Conservatorio di musica di Bologna.

Michela Murgia, infatti, ha reso noto sul suo account Instagram di una novità per il Conservatorio: nell'elenco degli ammessi all'anno accademico 2023/2024 è comparso un simbolo, a molti ancora sconosciuto, ma che rappresenta un modo nella grammatica italiana di rendere inclusiva qualsiasi identità di genere.

Si tratta dello Schwa: Ə (minuscolo ə), simbolo utilizzato in diverse lingue scritte nell'alfabeto latino, chiamato «scevà» (o schwa) o «e capovolta».

Lo schwa al Conservatorio di Bologna

Il conservatorio di musica Giovan Battista Martini di Bologna ha dimostrato una grande sensibilità nei confronti degli ammessi al nuovo anno accademico.

A rendere nota la vicenda, la scrittrice Michela Murgia che sul suo account Instagram scrive: «"Lo schwa non lo userà mai nessuno": il conservatorio di Bologna», con in allegato la foto della graduatoria in cui il simbolo compare sul documento ufficiale.

