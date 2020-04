Meteorite avvistato in cielo: «Ha illuminato la notte». Ma la realtà è diversa: ecco di cosa si trattava

Meteoro sobre A Coruña pic.twitter.com/OHa6dNfYmA — Israel Borja Nuñel Timiraos (@Canaan_1983) April 28, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 21:39

In molti lo hanno avvistato la scorsa notte, quando ha illuminato il buio del. Tante persone erano convinte che si trattasse di un, ma la realtà è leggermente diversa.Gli avvistamenti principali si sono concentrati nella zona di(Galizia), in: tutti coloro che sono riusciti a immortalare il fenomeno erano convinti che si trattasse dele, ma è giunta una necessaria precisazione da parte dell'osservatorio astronomico di Santiago de Compostela. Il direttore, José Angel Docobo, ha infatti spiegato: «Non era un corpo celeste 'naturale', bensì undopo essere entrato a contatto con l'atmosfera».L'avvistamento è stato possibile poco dopo le 6 e, come ha spiegato il docente di astronomia, si trattava di un razzo russo utilizzato per portare materiale alla stazione spaziale: «La posizione migliore per osservarlo è stata proprio a La Coruña, dove è passato da nord-est a sud-ovest, in direzione dell'Atlantico. Questo genere di razzi finiscono alla deriva una volta completata la loro missione e iniziano a scendere progressivamente, fino ad andare a fuoco e a distruggersi nel momento in cui raggiungono gli strati inferiori dell'atmosfera». Come riporta anche 20minutos.es , il professor Docobo poi ha aggiunto: «L'ultimo avvistamento del genere in Galizia risale al settembre del 2001. Il rientro di questo razzo, di tipo Soyuz, era previsto ma questo genere di fenomeni si caratterizzano per una determinata incertezza sul punto di caduta. In genere, comunque, le traiettorie vengono calcolate in modo da far finire la maggior parte dei resti di razzi e satelliti negli oceani».