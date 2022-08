Meteo, torna il caldo torrido su tutta Italia: ma a Ferragosto «temperature autunnali»

Il caldo torrido che ha caratterizzato tutta l'estate 2022 non sembra mollare la presa ma la giornata di Ferragosto è a rischio. Nei prossimi giorni è attesa una nuova ondata di calore che vedrà il suo picco tra Sabato 13 e Domenica 14, ma a partire dalla giornata di lunedì 15 agosto il meteo cambierà in modo radicale.

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 10 agosto: ecco i segni favoriti dalle stelle

Tra la giornata di Lunedì 15 agosto e Martedì 16 si attuerà una vera e propria burrasca estiva, ovvero un cambiamento improvviso e veloce della configurazione atmosferica a scala europea che modifica radicalmente gli scenari con l'arrivo di temporali, piogge e grandinate. Un vortice di aria fredda bloccherà l'anticiclone africano e porterà a un brusco calo delle temperature, al punto che sulle Alpi potrebbe arrivare anche la prima neve.

Il picco massimo di precipitazioni simil autunnali si verificherà tra Martedì 16 e Mercoledì 17 Agosto. Ma questo non significherà la fine dell'estate. Secondo gli esperti ci saranno nuove ondate di calore ma molto probabilmente meno intense rispetto a quelle delle settimane precedenti, considerando anche il fatto che dal Nord Europa si alterneranno perturbazioni.

Covid, il calo dei casi si sta fermando: «Contagi crescono in due Regioni». Nuova ondata in arrivo a settembre? https://t.co/ziHsAX33My — Leggo (@leggoit) August 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA