Caldo torrido, assistenza medica alle fasce deboli: Artemisia offre servizi sul territorio per tutto Agosto

La Rete Artemisia Lab, attraverso la sua capillare presenza sul territorio, ha riscontrato un aggravamento delle condizioni di salute dei cittadini a causa della mancanza di adeguati controlli durante la pandemia, soprattutto per le patologie più a rischio.

Aperti ad Agosto

Per tale ragione la Rete Artemisia Lab, come tutti gli anni, rimane aperta con tutti i suoi centri per tutto il mese di agosto, compreso ferragosto e tutte le domeniche, per fornire ai cittadini assistenza a 360°, sia per analisi cliniche con risposte immediate, che per attività diagnostiche d’urgenza e assistenza domiciliare per chi ne necessiti.

La Fondazione Artemisia, nella giornata del 15 agosto, offre elettrocardiogramma gratuiti per gli over 65, oltre ad ulteriori iniziative gratuite per la tutela della salute dei cittadini, per fornire assistenza in un mese così caldo, che mette a rischio le fasce più deboli, e per dare un senso di serenità a chi rimane solo in città.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 16:01

