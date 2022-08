Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 10 agosto: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 agosto. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Da qualche giorno sentite maggiormente la stanchezza e la tensione, alcuni di voi si troveranno a dover ffrontare dei problemi e questo vi rende agitati. Evitate scontri diretti e rimandate ogni decisione o incontro importante alla giornata di venerdì.

TORO. Chi ha avuto una disputa in amore o un problema in famiglia potrebbe non trovare subito una via di uscita. Queste giornate sono dominate dalla noia, fate attenzione a non vivere le relazioni in maniera caotica.

GEMELLI. L'amore torna proprio come lo avere desiderato. Ci sono piccole difficoltà nelle comunicazioni e nei viaggi, ma stiamo per avvicinarci ad una giornata, Ferragosto, che sarà molto positiva per il vostro segno zodiacale.

CANCRO. La giornata di oggi vi porta confusione e agitazione a causa della Luna storta. Sul lavoro alcuni potrebbero dover ricominciare da zero. In amore la lealtà e la libertà non devono essere mai messe in discussione.

LEONE. Finalmente avete tutte le risorse per tornare ad essere protagonista assoluto della vostra vita. Non trascurate la presenza degli altri. Le persone cadranno ai vostri piedi da qui in avanti, sedotte dal vostro carisma.

VERGINE. La giornata di oggi parte in salita ma da domani inizia un recupero grazie alla Luna ancora in trigono. Questo anche perché a quanto pare siete riusciti a rinunciare ad una situazione che vi faceva star male. In amore dovreste cercare di metterci più impegno e attenzione.

BILANCIA. La giornata di oggi vi rende suscettibili e irritabili. La Luna in aspetto contrario potrebbe rafforzare la sensazione che nella vostra vita stiano entrando solo tanti scocciatori. In amore chi ha avuto una crisi dovrà avere doppia prudenza.

SCORPIONE. Inizia una fase che porta novità interessanti e cambiamenti. Concentratevi su qualsiasi idea, ispirazione o progetto emergerà, sperimentate, proponete. Tra poco Venere diventerà contraria e voi dovrete usare più cautela e chiarezza in amore.

SAGITTARIO. Fate attenzione a chiarire i progetti di lavoro ed evitate discussioni soprattutto con Gemelli e Vergine. In amore avete una gran voglia di vivere emozioni e sentimenti sinceri.

CAPRICORNO. Venere tra poco non sarà più opposta e ci sarà un recupero in amore. Cercate di non isolarvi e potrete vivere belle emozioni.

ACQUARIO. Iniziate a vedere la luce dopo un periodo buio. Basta pensare così tanto sul posto di lavoro, soprattutto in modo così negativo. Le cose vanno bene ora.

PESCI. Quelli che sarebbero dovuti essere giorni di spensieratezza stanno diventando un po’ pesanti. Non dovete avere paura, le cose miglioreranno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 13:37

