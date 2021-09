Meteo, in settimana torna l'estate con l'alta pressione africana ma da mercoledì cambia tutto

La settimana inizia con quello che sembra un ultimo barlume di estate. Dopo il fine settimana che soprattutto al Centro e al Sud ha portato pioggia e maltempo, su tutta l'Italia sembra tornare il sereno. Nel corso dei prossimi giorni si assisterà a una rimonta dell'alta pressione che porterà tempo stabile e temperature in aumento per la risalita di correnti calde dal Nord Africa.

Il clima sarà quindi praticamente estivo, ma non destinato a durare a lungo, già nella giornata di mercoledì si assisterà infatti a un nuovo cambiamento con un peggioramento in diverse regioni che darà al contrario un anticipo di autunno. Prima su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, poi nel corso della giornata di mercoledì saranno attesi rovesci e temporali soprattutto sui comparti alpini insistendo seppur informa molto irregolare fino a sera. Giovedì il maltempo tenderà ad intensificarsi su gran parte del Nord. Sul resto del paese resteranno invece sole e caldo grazie a un vortice di aria calda in arrivo dalla Spagna.

Una situazione che si stabilizzerà su tutto il paese intorno alla giornata di venerdì ma che durerà molto poco visto che il prossimo fine settimana potrebbero tornare piogge e ci potrà essere un abbassamento delle temperature in previsione di un autunno che è letteralmente alle porte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 15:07

