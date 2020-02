​Meteo pazzo, torna la neve: poi esplode “bolla di caldo”. «Allarme siccità in pieno inverno»

​Meteo pazzo, le previsioni della settimana: torna la neve, poi sarà super anticiclone. «Allarme siccità in pieno inverno»

#Meteo: ESTATE 2020, Italia nella Morsa di un CALDO AFOSO da Record. Ecco la PROIEZIONE da GIUGNO ad AGOSTO #bologna#coronavirus https://t.co/iMMgVpZ4yA pic.twitter.com/clbdLoaKFt — IL METEO.it (@ilmeteoit) February 17, 2020

La temperatura che fino ad ora è stata in Italia superiore di 1,65 gradi la media storica conferma l'anomalia di questo inverno. Ad affermarlo, con la registrazione delle elevate temperature, è Coldiretti sulla base delle elaborazioni su dati Isac Cnr relativi ai mesi di dicembre e gennaio. L'organizzazione agricola sottolinea che il caldo anomalo e la mancanza di pioggia ha fatto scattare l'allarme in un numero crescente di regioni dove si stanno facendo i conti con la siccità nelle campagne con difficoltà per le coltivazioni e nei pascoli per l'alimentazione degli animali. Coldiretti nella sua analisi denuncia che nelle campagne lungo tutta la Penisola si fanno i conti con il clima anomalo che ha mandato in tilt la natura con piante in fiore e allarme siccità.



In particolare si riferisce che si sono verificate fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Sicilia e Sardegna dove iniziano a sbocciare le piante da frutto. In Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli alberi di susine e pesche, in Emilia e in Puglia hanno già le gemme gli albicocchi. Viene aggiunto inoltre che sui banchi sono arrivate con oltre un mese di anticipo le primizie: nel Lazio gli agricoltori offrono agretti, carciofi romaneschi, erbe spontanee come il papavero e le fave, presenti anche in Puglia insieme alle fragole arrivate prima di alcune settimane e già pronte al consumo. Si segnala infine che nel Mezzogiorno si fanno già i conti con l'allarme siccità in campagna a partire dal Basso Molise con problemi alle coltivazioni dei cereali e degli ortaggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA