Meteo, è quasi primavera: arriva lo «tsunami di caldo». Punte di 20-25 gradi (anche al Nord)

, con l'inverno ormai "latitante", mai davvero iniziato sull'Italia, continua l'ondata di clima primaverile anomalo per il mese di febbraio: quella di oggi saràsu molte regioni italiane, con le temperature che schizzeranno su fino a raggiungere 20 gradi al Nord-Ovest e i 25 gradi in Sicilia, scrive il team del sito ilMeteo.it.Questa ondata di caldo anomalo, una sorta di 'tsunami di caldo', è dovuta sia alla presenza dell'anticiclone che soffia aria mite soprattutto al Centro-Sud e sia ai venti miti occidentali che soffiano sull'Italia. Motivi diversi invece per il Nordovest dove sarà il Föhn a riscaldare il clima con temperature molto vicine ai 20°C (se non anche di più) a Torino, a Cuneo e su molte zone del Piemonte.