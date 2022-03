Meteo, le previsioni di oggi e domani: le nubi coprono l'Italia ma nelle prossime ore temperature in aumento

Meteo, le previsioni di oggi e domani: nubi e sporadici episodi di maltempo sull'Italia, ma anche un graduale aumento delle temperature dopo il freddo rigido dei giorni scorsi. Queste le previsioni meteo per le prossime ore su tutta la Penisola.

Meteo Italia, le previsioni per mercoledì 2 marzo 2022

Nord Italia: stabile e con sole prevalente su tutti i settori, seppur con velature dal pomeriggio e locali addensamenti la sera in Liguria. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 14.

Centro Italia: stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube residua sull'Abruzzo ed il transito in serata di velature da Ovest. Temperature in aumento, massime tra 10 e 14.

Sud Italia: locale variabilità entro mattino, con neve a quote collinari; tendenza a maggiori aperture dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 8 e 13.

Meteo Italia, le previsioni per giovedì 3 marzo 2022

Nord Italia: stabile e soleggiato con qualche nube in più sulle regioni occidentali; addensamenti e piovaschi sulla Liguria. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15.

Centro Italia: nubi in aumento sulle tirreniche, con maggiori addensamenti e locali piovaschi tra Toscana, alto Lazio e Sardegna. Sole e velature sui settori adriatici. Temperature in lieve rialzo, massime tra 10 e 13.

Sud Italia: soleggiato sulle adriatiche, più nubi sulle tirreniche con piogge serali sul Nord Sicilia. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 14.

Meteo Italia, le previsioni per venerdì 4 marzo 2022

Nord Italia: tempo stabile seppur con nuvolosità irregolare sulle pianure di Nordovest; piogge in Emilia Romagna, bassa Lombardia e Liguria, va meglio dal pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 11 e 14.

Centro Italia: nuvoloso con piogge sparse e nevicate oltre i 500-600mt specie tra Marche, Umbria e Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 16.

Sud Italia: nuvolosità variabile associata a locali piovaschi su Puglia e Basilicata e tra Calabria e Sicilia specie al pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 10 e 15.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 10:21

