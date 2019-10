Meteo, torna l'estate: arriva l'ottobrata, nel weekend sole e 30 gradi PREVISIONI

Le previsioni di Leggo

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 10:08

: un. Dopo il passaggio di una perturbazione atlantica che tra oggi e domani interesserà dapprima il Nord e poi alcune regioni del Centro, ritorna sulla scena italiana l'anticiclone di origine sub-tropicale che ci farà vivere la cosiddetta. Il team del sito de IlMeteo.it comunica che oggi il tempo peggiorerà a partire dal Nordovest per poi estendersi al Nordest; dopo metà giornata, piogge a tratti moderate interesseranno le Alpi centro-occidentali, il Piemonte, la Lombardia e la Liguria centro-orientale e, in serata, raggiungeranno il Triveneto e l'Emilia Romagna, risultando forti sul Friuli Venezia Giulia.Altre piogge colpiranno la Sicilia ionica, qui per l'azione di un vortice posizionato sul mar di Sicilia. Domani la perturbazione sfilerà velocemente verso i Balcani, portando residue precipitazioni su Umbria e Marche, mentre sul resto d'Italia la pressione comincerà ad aumentare.Il team del sito IlMeteo.it comunica che da venerdì 11 l'anticiclone sub-tropicale comincerà a guadagnare sempre più spazio sul Belpaese, regalando un periodo più stabile e soleggiato che si protrarrà fin dopo il weekend. Questa fase di bel tempo, la cosiddetta «ottobrata» sarà caratterizzata da