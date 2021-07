Meteo, nuova ondata di caldo africano: punte di 40 gradi in quasi tutta Italia. Ecco fino a quando

Meteo, dopo alcuni giorni di tregua in arrivo da domani una nuova ondata di caldo che travolgerà l'Italia intera. Si tratta di una nuova fiammata dell'anticiclone africano, che riporterà le temperature massime a toccare il 40 gradi al Sud e a sfiorarli nelle regioni del Centro-Nord: solo in alcune zone (come sulle Alpi occidentali) sono previsti forti temporali. Giovedì il bollino rosso del Ministero della Salute (che indica il livello massimo di rischio per la popolazione) è previsto solo a Campobasso.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, mercoledì sarà la giornata più calda al Centro-Nord, con temperature a 37-38 gradi in Valpadana, Toscana, Umbria e bassa Sardegna. Ancora più caldo al Sud, con punte di 40 gradi nel foggiano e 37-38 gradi nel cosentino e catanese. I valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39 gradi al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 40 al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle Isole Maggiori (Siracusa, Catania, Sanluri)

Giovedì piccola tregua al Nord, con qualche temporale che porterà una diminuzione delle temperature, tranne in Emilia Romagna e Triveneto. Il caldo resisterà ancora lungo l’Adriatico e in tutto il Sud, con punte di 39-40 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia. Venerdì invece termometro più clemente in quasi tutto il Centro-Nord, compresa la Sardegna, con la Campania intorno ai 31-34 gradi e Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ancora alle prese col caldo africano. Come accade in questi casi, spiegano i meteorologi di 3bmeteo.com, la calura sarà accompagnata da un aumento della concentrazione nell'aria delle polveri sottili provenienti dal deserto. Le maggiori concentrazioni saranno nei cieli del Centrosud tra giovedì e venerdì quando i cieli, anche a causa delle velature potranno risultate biancastri.

