Ddl Zan, niente accordo nella maggioranza: forse in aula il 13 luglio. Alle 16.30 il voto del Senato per la calendarizzazione

Niente accordo in maggioranza sul ddl Zan: nella riunione dei capigruppo non si è giunti ad una sintesi, il vertice si è chiuso e ora alle 16.30 l'aula del Senato voterà per calendarizzare il testo in aula per il 13 luglio. Nessun accordo dunque sulle modifiche proposte dal relatore Andrea Ostellari: come chiesto da M5S-Pd-Iv-Leu oggi l'aula voterà la calendarizzazione del testo in Aula, a partire dalle 16.30, con l'obiettivo di arrivare al voto, sulla legge di contrasto all'omotransfobia il 13 luglio prossimo.

Leggi anche > Ddl Zan, Chiara Ferragni contro Matteo Renzi: «Politici fate schifo»

La linea su cui sono rimaste ferme le forze dell'ex maggioranza giallorossa è quella di andare in Aula oggi e votare la calendarizzazione per portare il testo del ddl Zan il 13 luglio a Palazzo Madama. Dopo la proposta Ostellari di questa mattina, con la nuova ipotesi di modifica del testo di legge, si registra un nulla di fatto e resta dunque atteso il voto in Aula delle 16.30 per la calendarizzazione.

Sulla sintesi Ostellari si erano dichiarati possibilisti, oltre chiaramente a Lega, forza Italia, anche Autonomia e Italia Viva, ma entrambe le formazioni avrebbero garantito il voto in Aula per la calendarizzazione del testo Zan. Per Unterberger la sintesi era possibile «visto il grande passo avanti di Ostellari», per Faraone «ora toccava a Pd e M5S dare prova di dialogo».

«Mi dà più fastidio Renzi che appoggia Salvini che Salvini che appoggia Orban», ha commentato il capodelegazione M5S e ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli a proposito del tema dei diritti lgtb, rispondendo - dopo l'evento organizzato da Unione Italiana Vini «Verso la sostenibilità, la transizione del Pnrr e gli obiettivi del vino» - a chi gli chiedeva un commento sulla permanenza in maggioranza con chi, come la Lega, sostiene in Ue il primo ministro ungherese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA