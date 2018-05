Muore a otto mesi, colpito dalla meningite: era in regola con i vaccini

Un bambino di 8 mesi è morto nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stato ricoverato per una meningite da pneumococco. Il piccolo, trasportato all'ospedale pediatrico fiorentino sabato scorso dal Mugello, dove abitava con i suoi genitori, presentava febbre alta, rigidità fisica e difficoltà respiratorie. In seguito agli esami effettuati dal laboratorio di analisi dell'ospedale Meyer i medici hanno diagnosticato la meningite da pneumococco.



Da quanto si apprende, il bambino era in regola con il calendario vaccinale della sua età anagrafica, che prevede la somministrazione di dosi di vaccino contro lo pneumococco a 3 e sei mesi con un richiamo poi a 15 mesi. Ma l'immunizzazione non copre tutti i ceppi di pneumococco. La meningite pneumococcica non è contagiosa, a differenza della meningite meningococcica, per la quale gli uffici dell'igiene pubblica della Asl di riferimento devono fanno scattare la profilassi antibiotica su tutte le persone che hanno avuto contatti prolungati e in ambienti chiusi col paziente negli ultimi 15 giorni.

