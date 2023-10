Melania Rea, la mamma: «Ecco come ho spiegato a mia nipote che il papà Salvatore Parolisi ha ucciso sua mamma»

di Redazione web

Melania Rea aveva 28 anni quando il 18 aprile del 2011 fu uccisa da Salvatore Parolisi, suo marito. La coppia aveva anche un bambina, che ai tempi aveva solo 18 mesi. Di recente la madre di Melania è tornata a parlare del caso e ha spiegato come ha raccontato a sua nipote, oggi di 13anni, la tragica vicenda.

Salvatore Parolisi, revocati i permessi dopo l'intervista a Chi l'ha visto? «Non ha compreso il significato della condanna». Cosa disse di Melania Rea



Le parole della madre

La madre di Melania Rea ha raccontato in un'intervista a La Stampa le difficoltà che ha avuto crescendo sua nipote: «Occorrono tanto coraggio, forza e pazienza. Tre ingredienti indispensabili per andare avanti. Il mio cuore era ed è ancora in lutto per la morte di mia figlia, ma mi sono dovuta fare forza per il bene di mia nipote. Certamente però da sola non ce l'avrei mai potuta fare». La signora Rea racconta che la bambina ha iniziato a fare domande sua madre a soli 3 anni e che, come da consiglio degli esperti, la famiglia le ha sempre raccontato la verità. Negli anni, per gradi, le hanno detto: «Che era morta. Che l'avevano uccisa e abbandonata in quel bosco.

Le parole su Parolisi e la sua famiglia

La signora Rea ha parlato anche del rapporto con la famiglia di Salvatore Parolisi, che stando alla sua dichiarazione non avrebbe «mai chiesto scusa per quello che ha fatto Salvatore. Non ci hanno mai detto ‘Ci dispiace'». Le due famiglie hanno mantenuto i contatti per diversi anni, fino a prima del Covid, poi si sarebbero interrotti, in merito la madre di Melania ha detto: «Meglio così».

