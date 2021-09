Medico rifiuta di vaccinare una donna incinta: «Non mi prendo la responsabilità». L'Ordine insorge: «Assurdo»

Rifiuta di vaccinare una donna incinta contro il Covid e contro il medico insorge l'ordine. Una donna, incinta al terzo mese di gravidanza, si è recata a un al centro vaccinale di Venezia, ma il medico dell'hub si è rifiutato di vaccinarla proprio per il suo stato.

Leggi anche > Vaccini, la terza dose somministrata ai primi 40 soggetti fragili. Lazio prima regione, ecco le altre

La richiesta del medico era quella di un attestato di buona salute da parte del ginecologo che seguiva la donna, come ha scritto lui stesso: «Si richiede il certificato del ginecologo che segue la signora... per poter procedere alla vaccinazione anti-Covid, come da decisione dei medici vaccinatori in caso di gravidanza». Al Corriere della Sera il medico spiega che non ci sono linee guida precise sulle donne in gravidanza e lui non ha voluto prendersi la responsabilità di vaccinarla.

«Non c’è ancora una letteratura scientifica consistente sugli effetti che l’anti-Covid potrebbe sortire nelle gestanti e nel feto, quindi prima di somministrarlo dobbiamo stare molto attenti e conoscere bene lo stato di salute della paziente. In caso di eventi avversi, la responsabilità è nostra», ha affermato. La donna, comunque, qualche giorno dopo si è regolarmente vaccinata dopo aver portato il certificato richiesto, ma l'episodio ha acceso la polemica.

La scelta del medico non è piaciuta al dottor Giancarlo Stellin, segretario reginale dell’Aogoi (Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani), che ha affermato: «Veramente l’anamnesi pre-vaccinazione dev’essere redatta proprio dal sanitario che poi procederà alla somministrazione. E comunque l’anti-Covid è fortemente raccomandato fin dal primo trimestre di gestazione, proprio perché la donna che aspetta un bambino è in condizioni immunitarie più impegnative». Della stessa opinione l'ordine dei medici: «Trovo abbastanza strano che i colleghi vaccinatori abbiano concordato tra loro di non somministrare l’anti-Covid alle donne incinte senza un certificato del ginecologo. Non l’ho mai sentito da nessuna parte, anche perché è assurdo costringere la paziente ad andare dallo specialista e poi a tornare all’hub, facendole fare una spola tra strutture sanitarie che la espone al pericolo di contagio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA