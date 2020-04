Medici di famiglia, nel Dl imprese sbloccati gli aumenti contrattuali

Sbloccati gli incrementi contrattuali per i medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali. Lo prevede il Dl imprese. «Al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza in corso - si afferma - la norma anticipa gli effetti economici relativi all'Accordo collettivo nazionale 2016-18 previsti per la Medicina convenzionata».

Ad oggi nessuna delle 3 categorie ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 11:24

