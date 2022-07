Mauro Bergamo morto per una malattia fulminante: il saluto agli amici con uno straziante messaggio whatsapp

Prima di morire ha mandato un messaggio vocale a tutti i suoi amici, preannunciando che quella sarebbe stata l’ultima volta che lo avrebbero sentito. La morte improvvisa e inattesa di Mauro Bergamo, 57 anni di Codognè (Treviso), cuoco del popolare ristorante “Galileo” a Fontanelle, ha lasciato sgomenti amici e colleghi di lavoro. Giovedì, 14 luglio, la notizia ha fatto rapidamente il giro del paese dove Mauro viveva assieme alla moglie Katia, e dove si è spento circondato dall’affetto dei suoi.

L'ultimo messaggio agli amici via whatsapp

Poco prima di spegnersi per una malattia fulminante scoperta durante una visita, il cuoco ha inviato a chi lo conosceva un messaggio vocale via WhatsApp, sottolineando che quella sarebbe stata l'ultima volta che la sua voce si sarebbe sentita: gli ultimi giorni aveva scelto di trascorrerli a casa, abbracciato dai suoi cari. Mauro Bergamo lascia la moglie Katia e il figlio Luca, tornato dalla Germania dove si trova per motivi di lavoro, la madre Edda e le sorelle Ornella e Loretta.

