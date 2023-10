Investita in retromarcia dalla suocera, Martina morta a 31 anni davanti alla figlia piccola. Erano andate a fare shopping

di Redazione web

Una famiglia distrutta. Martina Breschi, 31 anni, travolta e uccisa dalla suocera che stava spostando l'auto in retromarcia. Con loro anche la figlia piccola, che ha assistito alla scena. La vittima era sposata con il figlio della donna alla guida.

Le due erano andate a fare shopping insieme alla bambina. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 16.40 di sabato, in piazza Serristori a Figline, in provincia di Firenze.

Le indagini

Per motivi ancora da chiarire, il mezzo si è mosso all'indietro e ha investito la donna a piedi, che è morta, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi sanitari arrivati sul luogo dell' incidente.

Sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Nel frattempo, si è attivato anche il supporto psicologico per il sostegno ai familiari delle vittime di incidenti stradali, con l'arrivo di due professionisti, in virtù del protocollo tra il Comune di Figline e Incisa Valdarno, Associazione Gabriele Borgogni, Cerchioblu e Ordine degli psicologi della Toscana.

