Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scarichi fognari nel centro di, provincia di Salerno, con tanto di liquami a scaricare in quello che dovrebbe essere uno dei mari più incontaminati d’Italia: è la denuncia di un nostro lettore, che ci ha inviato un video in cui si vedono gli scarichi che sporcano il mare all’altezza del lungomare Trieste. «Il mare è nero, c'è una puzza incredibile», commenta nel video, che vi mostriamo.«Ero a farmi un bagno, ad un tratto ho notato un odore sgradevole e di corsa sono uscito notando questo scarico a cielo aperto che riversava in mare di tutto e di più - racconta il nostro lettore - proprio lì che vivono animali come granchi, molluschi, crostacei e altre specie protette». «Vedere questo in un luogo considerato anche bandiera blu (a pochi km c’è una zona marina protetta) non credo sia una cosa positiva», conclude nel suo messaggio.Già a luglio c’erano state polemiche nella cittadina campana per il mare inquinato a Calanca, ma le autorità diedero la colpa all’eccessivo sovraffollamento e alla lentezza del depuratore. Non il massimo per un litorale premiato più volte, tra bandiere blu e 5 vele: bagnanti e turisti, ma anche gli stessi residenti della zona, meriterebbero una spiegazione.