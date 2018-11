Una grave insufficienza cardiorespiratoria provocata dall'assunzione di farmaci, alcol e probabilmente altre sostanze. È, secondo quanto si apprende da indiscrezioni, l'esito degli esami autoptici svolti nel tardo pomeriggio di oggi sul corpo di Marianna Pepe, la ex campionessa di tiro a segno, di 38 anni.



Per stabilire con esattezza quali sostanze la donna abbia assunto occorrerà attendere l'esito degli esami tossicologici previsto per i prossimi giorni. Poi se ipotesi di reato a carico dei due indagati: l'ex compagno e il vicino di casa che l'ha ospitata la note della tragedia.

