«Morte improvvisa conseguente a insufficienza cardiorespiratoria da edema polmonare secondario a verosimile polintossicazione da diverse sostanze». È la causa della morte di Marianna Pepe, avvenuta l'8 novembre scorso, secondo quanto ha scritto il medico legale che, tra l'altro, «non ha rilevato segni di violenza».



Marianna, la campionessa trovata morta nel letto: da edema polmonare secondario a verosimile polintossicazione da diverse sostanze». È laavvenuta l'8 novembre scorso, secondo quanto ha scritto il medico legale che, tra l'altro, «non ha rilevato segni di violenza».

“Prima è stata picchiata dall'ex davanti al figlio di 5 anni”

Lo riporta una nota della Procura di Trieste che coordina le indagini e che ha già conferito l'incarico per l'autopsia, che sarà svolta mercoledì.



Un procedimento per recenti episodi di maltrattamenti pende nei confronti di Demis Corda, l'ex compagno di Marianna Pepe, morta l'8 novembre. Lo rende noto la Procura di Trieste, che coordina le indagini sulla morte della donna, precisando che la vittima più volte aveva denunciato l'uomo ma poi aveva aveva sempre ritirato le querele in quanto era un «bravo padre» e che, benché la relazione tra loro fosse finita, la rispettava. Una situazione confermata alle forze dell'ordine il 30 ottobre scorso.