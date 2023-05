Marcello Vinci, morto in Cina a 29 anni. La mamma: «Ho pagato per l'autopsia ma non mi dicono le cause»

di Redazione Web

È ancora un mistero la morte di Marcello Vinci, il ragazzo pugliese morto la notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi in Cina, dove lavorava da tre anni come insegnante. Ora la mamma racconta di aver pagato per l'autopsia, ma di non avere ancora alcuna notizia sulle cause della morte del figlio: una vicenda drammatica per la famiglia del giovane insegnante, scomparso ad appena 29 anni non si sa ancora come.

Marcello, morto a Shanghai a 29 anni. Mistero sulle cause, la mamma: «Aiutateci a capire»

«Ho pagato per l'autopsia ma non so com'è morto»

«Ho pagato 5.800 euro per far fare l'autopsia a mio figlio; il console generale in Cina mi ha detto che l'avrebbero fatta venerdì ma non ho avuto ancora comunicazioni in merito. Da sabato, oltretutto, lì è festa e fino a venerdì 5 è tutto chiuso», dice all'Adnkronos Angela Berni, mamma del ragazzo.



«Sono stata costretta ad aprire una raccolta fondi, dovendomi fare carico anche dei costi per il rientro in Italia della salma - spiega - 33mila euro solo fino a Milano, ai quali dovrò aggiungerne altri per portare Marcello a casa, in provincia di Brindisi. Spero che possano riportarmelo prima dei risultati dell'autopsia, per i quali dovrò attendere tra i 40 e i 60 giorni».

