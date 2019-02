Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2019 00:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sono i due ventenni che hanno confessato di aver ferito gravemente con tre colpi d'arma da fuoco avrebbero pianto tutto il tempo durante l'interrogatorio. È quanto ha raccontato l'avvocato di uno dei due ai microfoni di Chi l'ha Visto?«Il mio assistito - ha spiegato - era molto provato perché questo è un gesto bruttissimo diretto a un ragazzo che non c'entrava niente che deriva a una lite molto violenta all'interno di un pub. Lorenzo e l'altro ragazzo hanno ricevuto delle minacce all'incolumità loro e delle famiglie. Lui ha un bambino di un mese e la moglie giovane e quindi questa situazione lo ha allarmato. Mentre transitavano davanti al pub hanno visto un ragazzo che hanno scambiato per uno dei protagonisti della rissa e hanno sparato senza guardare. Non so se avesse la pistola al momento in cui era al pub».«Non è una giustificazione, avrebbe potuto andare dalle forze dell'ordine e difendere la sua famiglia. E non lo giustifica neanche il disagio sociale in cui vive», ha replicato la conduttrice«Nessuno giustifica l'atto, mi avete chiesto cosa era emerso dall'interrogatorio e io ve l'ho detto. Lorenzo si è costituito per fare giustizia e perché non poteva convivere con questa idea. Si è posto un problema di coscienza. I ragazzi hanno pianto ininterrottamente per tutto l'interrogatorio. Pensavano di aver agito solo a scopo intimidatorio, non sapevano se avevano colpito qiualcuno. Si sono resi conto di aver sbagliato persona la mattina dopo».