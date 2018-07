Meteo pazzo: nuvole nere come la pece e vicino l'arcobaleno

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LIGNANO e BIBIONE -in Friuli e in Veneto nel pomeriggio e nella prima serata di oggi, domenica 8 luglio, con la formazione ditra Lignano e Bibione.Nell'entroterra violente ma brevi grandinate a sud di Udine, a Codroipo e in generale nella Pedemontana, nella Collinare friuliana e in alcuni paesi del Medio. Si è trattato di eventi isolati, seguiti subito dopo dal sole da una forte afa. Non ci sono danni.