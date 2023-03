Malore improvviso sul volo Ryanair per Bergamo: il pilota atterra a Pescara

di Redazione Web

Malore ad alta quota, l'aereo atterra prima e non arriva a destinazione. È successo ad un volo Ryanair, partito da Palermo e diretto a Orio al Serio (Bergamo): un passeggero ha avuto un malore improvviso e il comandante, per agevolare soccorsi rapidi, ha deciso di chiedere l'autorizzazione per atterrare nello scalo più vicino.

Sulla tratta il primo aeroporto disponibile era quello di Pescara, e per questo si è optato per lo scalo abruzzese. L'uomo, già con problemi cardiaci, è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza medicalizzata del 118 che lo attendeva in pista e trasportato all'ospedale Santo Spirito di Pescara dove è stato ricoverato per accertamenti medici.

