Costanzo morto a 16 anni: «Meningite fulminante». Profilassi per i compagni di classe, paese sotto choc

La morte di Costanzo Mascia, un ragazzo di 16 anni di Colle Sannita (Benevento) deceduto all'improvviso, ha sconvolto un'intera comunità, che è sotto choc dopo l'accaduto. Sulle case c'è ancora poca chiarezza: tra le ipotesi più accreditate, affermano oggi i media locali e l'agenzia ANSA, ci sarebbe quella di una meningite fulminante.

Malore improvviso: morto a 16 anni dopo il ricovero in ospedale a Benevento

Costanzo morto a 16 anni, ipotesi meningite

Pur non essendo però ancora chiare le cause della morte, il sindaco Michele Iapozzuto ha emesso un'ordinanza per invitare i contatti stretti del ragazzo a sottoporsi ad una profilassi antibiotica dal loro medico curante. Contemporaneamente anche la Asl di Benevento ha predisposto la necessaria profilassi antibiotica per i medici ed il personale sanitario dell'ospedale «San Pio» dove il giovane studente era stato ricoverato per una febbre altissima che lo ha portato al decesso nella notte tra giovedì e venerdì scorso.

