Francesca, l'educatrice dei bambini morta a 44 anni

di Redazione web

Lutto per la morte di Francesca Offidani, 44 anni, vinta da una malattia che non le ha dato scampo. Notizia tremenda non solo a Porto Sant’Elpidio nelle Marche. Tutti i bambini che sono diventati grandi grazie a lei e tutti i genitori che hanno avuto modo di incontrarla, tanti mamme e papà, sentiranno un grande vuoto.

Una malattia l'ha strappata ad amici e parenti a Porto Sant'Elpidio

Una malattia ha piegato l’educatrice Francesca Offidani, 44 anni, volto conosciuto a Porto Sant’Elpidio. La notizia è stata diffusa la cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res con una nota sui suoi canali. “Impossibile dimenticare la forza che ci ha sempre trasmesso, la gioia, la sensibilità, l’originalità e la professionalità che mettevi nel lavoro. L’amore in tutto ciò che facevi sarà fonte di ispirazione per tutti noi”, si è letto. I funerali nella chiesa della Santissima Annunziata in centro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 22:36

