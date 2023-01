Preside trovato morto nel casolare di campagna dal fratello

È stato trovato senza vita in una casa di campagna, a Santa Vittoria in Matenano, un dirigente scolastico residente nella provincia di Fermo ma alla guida di alcune scuole medie dell'entroterra maceratese. Aveva 44 anni e si è tolto la vita ieri, in un casolare di famiglia.

A fare la tragica scoperta è stato il fratello che ieri pomeriggio si era recato in campagna per accudire gli animali e ha trovato il corpo dell'uomo senza vita.

Ha avvertito i soccorsi ma per lui non c'era già più nulla da fare. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, secondo i quali si è trattato di un gesto volontario. Il dirigente scolastico era sposato e aveva due figli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 22:27

