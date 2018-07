Madre e figlia guidate dal navigatore sbagliano strada, bloccate per ore

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Guidate dal navigatore, finiscono in una strada sterrata e restano bloccate per ore. E' successo a una donna che con la figlia cercava di raggiungere una gara di pattinaggio. Le due da Alessandria stavano raggiungendo(Pordenone) per partecipare ai campionati italiani di categoria. Verso le 14.30, la donna, guidata dal navigatore satellitare, ha preso dal paese di Dardago la strada in abbandono denominata «Venezia delle Nevi», che con un percorso sterrato di circa 12 chilometri sale fino alla dorsale Cansiglio-Piancavallo ai piedi del Sauc.Giunta all'ottavo chilometro, la stretta carrareccia ormai invasa da massi, rami e ricoperta da fitta vegetazione risultasbarrata da una vecchia frana. Nel tentativo di procedere, un grosso blocco di roccia si è incastrato sotto il fuoristrada, impedendo a madre e figlia di procedere, ma anche di rientrare per la via percorsa. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, i quali dopo aver localizzato la vettura tramite le coordinate del cellulare della richiedente, hanno dapprima cercato di raggiungerla dall'alto, ma date le pessime condizioni della strada hanno dovuto poi risalire anch'essi da Dardago.Le complesse operazioni per liberare e riportare l'autovettura a valle si sono concluse intorno alle 20 e hanno visto impegnati due mezzi fuoristrada dotati di verricello: mamma e figlia sono illese anche se provate dalla disavventura durata quasi sei ore.