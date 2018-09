Ragazzo di 17 anni faccia a faccia con 5 banditi incappucciati: «Un incubo»

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Mio figlio si è trovato di fronte cinque persone incappucciate. È' ancora sconvolto». È' il racconto da brividi del padre di un diciassettenne di Macerata. L’episodio choc è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì.Il ragazzo, in sella al suo motorino, stava percorrendo una strada nella zona di Madonna del Monte. «Arrivato vicino casa - spiega l’uomo - si è trovato di fronte due auto, erano parcheggiate a circa duecento metri di distanza l’una dall’altra. Fuori c’erano cinque persone con il volto coperto da passamontagna. Uno di loro gli ha urlato: “Vai via, vai via”. Mio figlio, sconvolto, si è diretto verso casa, è entrato dentro ed è rimasto al pianoterra. Dopo un po’ è venuto nella nostra camera da letto e ci ha raccontato cosa era successo. Sono uscito fuori e non c’era più nessuno».