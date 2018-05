«La conoscevo e sapevo che il prossimo anno avrebbe frequentato la scuola media Tinozzi e so che aveva chiesto di poter studiare il pianoforte o il clarinetto - ha aggiunto Rocco Masci, vicepreside della scuola - Quindi, ho avuto modo di conoscerla nel corso delle prove attitudinali. Dal voto che ha preso sarebbe stata ammessa alla classe di clarinetto. Partecipava anche al coro della scuola».

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Una bimba splendida, brava e molto dolce», con una «predisposizione per le arti»: così la dirigente della scuola, Valeriana Lanaro, ha definito, la bambina uccisa ieri dal padre Fausto, poi suicida da un viadotto a Francavilla al mare, in provincia di Chieti. Un omicidio-suicidio che ha scosso il Paese intero, e che è seguito alla morte della mamma della bimba, la 51enne, forse uccisa anche lei dallo stessoSolo pochi giorni fa Ludovica aveva partecipato, con la sua scuola, ad un concorso di canto a Caramanico: la bimba, come testimonia il video pubblicato dal quotidiano Il Centro, nel concorso aveva cantato una canzone di Arisa, Controvento. E la mamma, come racconta una sua amica sempre al quotidiano, era fiera di lei: Mi ha detto che aveva cantato benissimo, aveva vissuto la gara in maniera sportiva, senza competizione, ha raccontato la donna. La bimba, maglia bianca e pantaloni neri, timida ma con voce ferma, canta i versi con la sua voce dolcissima.Oltre al canto, la bimba aveva un’altra passione, la danza classica: ma la musica, fino a pianoforte e clarinetto, tra le sue passioni era al primissimo posto.