Una telefonata drammatica, raccontata dal quotidiano Il Centro, l'ultima prima di morire. Marina Angrilli, l’insegnante di 51 anni di Pescara volata misteriosamente dal terrazzo della casa Chieti Scalo, prima che il marito Fausto Filippone prendesse la figlia Ludovica di 10 anni per andare fin su quel maledetto viadotto dell'A14. Quindi il doppio volo nel vuoto: prima la piccola, alunna di quinta elementare, e poi il padre.

LEGGI ANCHE il video choc del salto nel vuoto di Filippone In un'intervista raccolta dal giornale Il Centro un'amica della professoressa Marina racconta l'ultima telefonata: «Domenica Marina mi ha parlato per tutto il tempo di Ludovica», spiega commossa l’amica, «raccontandomi del concorso canoro a Caramanico a cui aveva partecipato venerdì con la scuola. Mi ha detto che era fiera di Ludovica, che aveva cantato benissimo, ma soprattutto perché aveva vissuto la gara in maniera sportiva, senza competizione, tanto che subito dopo l’esibizione era andata a giocare con gli amici. Sono fiera di lei, mi ha ripetuto Marina, ha cantato bene, con qualche esitazione, ma si è ricordata tutte le parole