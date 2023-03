Lorenzo Pucillo, il medico del Picerno Calcio ucciso a colpi di fucile: svolta choc dopo l'autopsia

di Redazione web

L'autopsia sul corpo di Lorenzo Pucillo, di 70 anni, il medico sociale del Picerno calcio (Lega Pro, girone C), trovato senza vita da un agricoltore mercoledì mattina a Pescopagano (Potenza) in un terreno di sua proprietà, potrebbe indirizzare gli inquirenti ad indagare sull'ipotesi di omicidio. Dall'esame autoptico, svolto oggi all'ospedale San Carlo di Potenza, dove il cadavere era stato trasferito su disposizione della Procura della Repubblica, sarebbero stati trovati segni compatibili con ferite da arma da fuoco, presumibilmente un fucile.

La svolta choc dopo l'autopsia

Circostanza differente dalla prima ipotesi che si era fatta largo immediatamente dopo il ritrovamento del cadavere, che pareva essere stato colpito da un bovino di razza podolica dell'allevamento da lui stesso gestito in località Bosco le Rose. Pucillo, che da tre anni era responsabile medico della società di calcio lucana, è stato trovato privo di vita da un agricoltore, che aveva immediatamente allertato i carabinieri.

Dall'obitorio dell'ospedale di Pescopagano, il cadavere è stato trasferito a Potenza per gli approfondimenti medici. Resta massimo il riserbo da parte degli inquirenti che stanno allargando il cerchio delle indagini tra i conoscenti del professionista per risalire ad un possibile movente, qualora fosse confermata l'ipotesi della morte per colpo da arma da fuoco.

Il dolore del Picerno Calcio

L'intera comunità di Pescopagano, dove il medico risiedeva, è sgomenta per l'accaduto e il dolore ha colpito anche Picerno, dove Pucillo si era fatto apprezzare per la sua disponibilità anche extracalcistica. La stessa società ha ottenuto dalla Lega Pro l'autorizzazione a giocare con il lutto al braccio la gara di campionato Picerno-Gelbison, in programma domani, e ha già annunciato iniziative per non disperderne il ricordo.

Questo il comunicato pubblicato dalla società su Facebook

«L’AZ Picerno, nelle persone del Presidente Curcio e del Direttore Generale Greco, comunica con estremo dolore e tristezza che quest’oggi è venuto a mancare il Dottor Lorenzo Pucillo, Responsabile Sanitario dell’AZ Picerno. Professionista esemplare e uomo ‘spogliatoio’, il Dottor Pucillo, classe 1953, ha ricoperto il ruolo di Responsabile Sanitario dell’AZ Picerno dalla stagione 2020/2021, distinguendosi sempre per la strenua e infaticabile etica del lavoro coniugata ad un’unica e ammirevole cifra umana, qualità tutte che lo hanno portato a essere stimato professionalmente e, al contempo, a essere lodato umanamente. Tutta la famiglia dell’AZ Picerno si stringe pertanto intorno al dolore della famiglia, della moglie e dei figli, partecipando con massimo dolore a questa repentina e prematura scomparsa. Buon viaggio carissimo Doc!».

