Lorenzo Assaloni trovato morto in un bosco dagli amici: il 26enne era scomparso dopo un’uscita in bici

di Redazione web Niente da fare per Lorenzo Assaloni. Il ragazzo 26ene scomparso lo scorso sabato è morto. L'uomo, figlio dell’ex sindaco di Cassacco, Vannes Assaloni, alla guida del comune dal 2004 al 2014, per due mandati, si era allontanato in bicicletta. Le ricerche a tappeto, l'angoscia di amici e familiari. Lorenzo era già morto. La morte di Lorenzo Assaloni Nel pomeriggio di domenica 5 novembre la tragica scoperta. A rinvenire la bicicletta di Lorenzo in una zona agreste ad Ara Grande di Tricesimo, un gruppo di amici che stava partecipando alle ricerche. La scomparsa Il giovane, classe 1997, nato a San Daniele del Friuli, era residente a Tricesimo. Lorenzo, descritto come un giovane alto 1,78 metri, ieri era stato visto con pantaloni di color rosso mattone e una felpa nera. Si era allontanato con una bici di colore verde. Al momento della scomparsa portava con sé uno zaino blu.Le forze dell’ordine, immediatamente allertate, avevano avviato le ricerche e diffuso la descrizione del ragazzo. La notizia della scomparsa si era rapidamente diffusa a livello regionale. Poi l'epilogo. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 19:18

