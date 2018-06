La maestra Enza ha 100 anni, i suoi "bambini" cinquantenni la festeggiano

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorenza Vizzi, Enza per tutti quelli che la conoscono, ha cent'anni e ne compirà 101 il 13 settembre. Ha insegnato nelle scuole elementari del suo paese, Lizzanello (alle porte di), per oltre 40 anni. E' stata la maestra di intere generazioni di alunni, uomini e donne che oggi vivono a Lizzanello ma anche in tante altre città. Nei giorni scorsi, una classe di suoi ex bambini si è riunita per festeggiarlae lei è stata felice di rivederli.«Per noi la maestra Enza è stata come una seconda mamma - raccontano - e col suo metodo di insegnamento ci faceva comprendere le lezioni in maniera semplice e bella».