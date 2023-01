Napoli, lite all'ufficio postale: torna armato di pistola, fermato dalla polizia

di Redazione web

Lite tra due uomini nei pressi di un ufficio postale a Napoli, nel quartiere dell'Arenaccia. Dove viene poi individuato e identificato uno di essi per un 43enne napoletano, sottoposto alla misura della libertà vigilata: i poliziotti hanno accertato che lo stesso, poco prima, per futili motivi, dopo aver inveito contro l’altro, era andato a casa per prendere una pistola, ma l’altra persona si era allontanata prima del suo ritorno.

E, a seguito dei controlli nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una pistola giocattolo priva di tappo rosso: quindi, lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.



#Napoli Litiga all'ufficio postale, torna armato di pistola: fermato dalla polizia https://t.co/vUirNx8Dle — Leggo (@leggoit) January 4, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 21:45

