Il cadavere di un 79enne è stato trovato a Carenno, nella zona lecchese della Valle San Martino, poco distante dal proprio capanno di caccia, in località Forcella, ai piedi del monte Tesoro e del Pertus. La vittima è Giacomo Rossi, ex dipendente del Comune, conosciutissimo in paese e in particolare nella frazione di Boccio, dove risiedeva. Sul posto l'elisoccorso giunto dall'ospedale di Bergamo, il personale della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino e i vigili del fuoco. I soccorsi si sono rivelati vani ed è stato constatato il decesso. I contorni della vicenda sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine: da una prima ricostruzione, si indaga su un possibile malore che avrebbe causato la caduta e quindi il decesso. #Lecco Esce per andare a caccia, lo trovano morto vicino al capanno: è mistero https://t.co/ZiTRrcZ3CS — Leggo (@leggoit) January 4, 2023 Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 20:31

