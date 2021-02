Lite in un condominio, ferisce con un coltello due persone e poi spara due colpi di pistola

Una serata sin troppo movimentata quella vissuta ieri sera a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo nelle Marche. Dopo una lite in un appartamento per problemi condominiali, un uomo ha sparato due colpi di pistola ed è stato disarmato da un altro condomino, durante una colluttazione, non prima di aver ferito alle mani due persone con un coltello a lama lunga.

È accaduto ieri sera verso le 20 al terzo piano di un palazzo a Porto San Giorgio. L'aggressore è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Fermo - e trasferito nella casa circondariale di Fermo - per tentato omicidio, possesso e porto abusivo dell'arma da fuoco, dell'arma da taglio e lesioni personali.

I poliziotti erano stati allertati da una segnalazione di alcuni residenti che avevano sentito gli spari. All'arrivo degliagenti c'erano due persone che stavano tentando di immobilizzarne un'altra all'ingresso della casa. L'uomo è stato

poi bloccato, non senza fatica, dagli agenti mentre continuava a divincolarsi. Secondo una prima ricostruzione, c'era stata una discussione piuttosto accesa per problemi di condominio tra l'arrestato e un giovane residente nell'abitazione; il condomino era stato allontanato ed era ritornato un quarto d'ora con indosso un giubbotto, guanti, e con una pistola e un coltello in tasca. Aveva puntato la pistola contro il giovane e, durante un corpo a corpo, aveva esploso due colpi finiti contro un mobile. Dopo essere stato disarmato, l'uomo aveva ferito alle mani il ragazzo e un'altra persona intervenuta, prima dell'arrivo degli agenti.

