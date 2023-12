Lino Celesia, chi era il 22enne ucciso: dalle foto da calciatore ai video su TikTok (in cui citava Scarface)

di Redazione web

Aveva solo 22 anni Rosolino Celesia, Lino per gli amici, il ragazzo ucciso a Palermo a colpi di pistola dopo quella che sembra, dalle prime ricostruzioni, una lite in discoteca. Lino, un passato da calciatore (aveva giocato anche nelle giovanili del Torino), sui social aveva due profili: uno su Facebook, con 1.857 amici, con le foto di quando calcava i campi di calcio seguendo il suo sogno, e un altro su TikTok con oltre duemila follower, in cui appare invece ingrassato, con la barba lunga e i capelli cortissimi.

Lino Celesia, chi era il 22enne ucciso a Palermo

Su Tik Tok appare con video con sottofondo di canzoni, molte neomelodiche napoletane, tra cui quella di Sfera Ebbasta, Calcolatrici, in cui è inserito un breve dialogo del film Scarface con Al Pacino in cui l'attore dice "tu ce le hai le palle?".

E ancora dialoghi sovrapposti a suoi video del tipo: "Quando sei solo e sono tutti contro di te hai due strade davanti la prima è morire la seconda è uccidere". Poi altri video, anche in discoteca, dove beve con amici, e di sottofondo frasi come quella tratta dal film "Vallanzasca, gli angeli del male": "io non sono cattivo ho soltanto il lato oscuro un pò pronunciato". Numerosi i messaggi di cordoglio degli amici sotto ai post su Tik Tok.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 12:16

