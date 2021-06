«Le donne non si toccano nemmeno con un fiore», il convegno della Artemisia Onlus con la ministra Gelmini contro la violenza di genere

“Le donne non si toccano nemmeno con un fiore”. Si svolta una tavola rotonda dal titolo eloquente. Un evento in cui stilare un nuovo percorso educativo per bambini e adolescenti per evitare atti di prevaricazione, violenza e sopruso.

Nella Sala Colonna dell'Università degli studi G. Marconi, a Roma, si è tenuto il simposio sul tema della violenza di genere. Organizzato da Artemia Onlus, associazione della rete di centri clinici e diagnostici Artemisia Lab, e Vite Senza Paura Onlus, ha visto riunirsi per la prima volta esponenti del mondo istituzionale, accademico, giuridico, religioso, sociale e dello spettacolo. Presente all'evento anche Mariastella Gelmini ministra per gli affari regionali e le autonomie ed ex ministra all'istruzione.

Il fulcro del dibattito è stato la proposta delle associazioni promotrici di «ricominciare dal percorso evolutivo di bambini e adolescenti» riformulando l'approccio didattico-educativo in ambito scolastico, attraverso programmi innovativi di educazione socio-affettiva, educazione al rispetto del prossimo, del bene comune e dell'ecosistema.

Un'educazione al senso civico e al riconoscimento del merito e alla cultura della solidarietà, dell'inclusione e dell'integrazione volta a creare una rete di risorse in coesione e cooperazione che, finalmente, assicuri soluzioni efficaci ed efficienti di prevenzione e intervento tempestivo rispetto ad atti di prevaricazione, violenza e sopruso.

Ogni ente e professionista è stato chiamato a sottoporre al collegio la propria idea di progetto, al fine di dar vita ad un elaborato ponderato e condiviso, da poter presentare ufficialmente alle scuole di ogni ordine e grado. Una tavola rotonda, dunque, animata da un leitmotiv: il desiderio e l’auspicio di intraprendere un lavoro sinergico, che veda tutti tornare a difendere con forza i valori etici di giustizia, rispetto, libertà, responsabilità e integrità, tutti orientati verso il comune obiettivo di ricostruire una società più sana, più florida, più coesa e più sicura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 19:54

