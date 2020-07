Si laurea in ospedale per non lasciare sola la sorella 14enne, Adriana dottoressa con 110 e lode

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 21:01

Si. Adriana Ciafardoni,di Cerignola, si è laureta con 110 e lode in Giurisprudenza presso l’Università di Foggia. La sua discussione però non è avvenuta in aula e non a causa del covid. Adriana si ècostretta a letto da una grave malattia presso l'istituto neurologico 'Carlo Besta' di Milano.La 14enne sta combattendo la malattia con tutte le sue forze e con l'aiuto della famiglia, per questo la sorella non se l'è sentita di lasciarla sola e la discussione è avvenuta proprio in ospedale. Adriana è riuscita a laurearsi accanto alla sorella grazie ai provvedimenti presi dalle università per il covid: «Se la seduta di laurea fosse stata in presenza, mia sorella probabilmente non ci sarebbe potuta essere. Invece, alla fine, l’unica presente è stata lei. Quindi, non potevo chiedere di meglio», spiega a Foggia Today.La ragazza sarebbe dovuta rientrare a Ceignola ma dei contrattempi hanno trattenuto lei e la sorella in ospedale a Milano mentre i genitori erano in Puglia per delle cure per la mamma. Adriana si è presa cura della sorella e anche se era un momento molto importante della sua vita non ha voluto lasciarla sola. Le due sorelle hanno 9 anni di differenza ma sono molto legate e complici. Il sogno di Adriana è di diventare magistrato.