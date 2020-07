Coronavirus, la stretta di De Luca: «Ordinanza per chiudere negozi dove non si usa la mascherina»

«È incredibile che ci sia gente che non capisce» che «l'uso della mascherina dev'essere obbligatorio» nei luoghi chiusi «a maggior ragione sui mezzi pubblici dove ci sono assembramenti, c'è un rilassamento generale», ha continuato il governatore intervenuto all'inaugurazione del primo treno «Rock» di Trenitalia.

De Luca ha fatto sapere che «daremo anche delle direttive in questo senso: si deve bloccare l'autobus o il treno su cui ci sono viaggiatori senza mascherine, bisogna indicarli all'indignazione pubblica perché pochi irresponsabili rischiano di fare un danno enorme alla nostra comunità. Bisogna richiamare in maniera pressante al senso di responsabilità di tutti i nostri concittadini. Senza la responsabilità individuale la situazione non può reggere e a settembre andiamo alla chiusura di tutto, io non ho dubbi da questo punto di vista. Quindi è bene dire queste cose prima che avvengano, perché dopo sarà inutile lamentarsi».

«Darò disposizione, forse faremo un'altra, perché siano. Non solo gli addetti, ma anche i clienti». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania«O abbiamo un comportamento rigoroso, e allora riusciamo a gestire questi mesi che ci separano dal vaccino, oppure - ha aggiunto De Luca - non arriviamo neanche a settembre. Quindi è bene avvertire prima i nostri concittadini, dobbiamo spiegare a tutti quanti che occorre rispetto per la collettività, nessuno si può consentire di essere irresponsabile. Senza il senso di responsabilità dei cittadini non governeremo questa fase di transizione».