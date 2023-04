Lampedusa, Ong recupera 22 migranti e due cadaveri: «Decine di altri naufraghi dispersi». Sull'isola 679 arrivi in 24 ore

A Lampedusa i cadaveri di due migranti sono stati sbarcati dalla nave della Ong Resqship. «Dopo un'ora di soccorsi ininterrotti, il nostro equipaggio - scrivono su Twitter - ha trovato circa 25 persone in acqua che erano lì già da circa 2 ore. L'equipaggio è riuscito a recuperare 22 sopravvissuti e 2 deceduti». I cadaveri sono in fase di trasferimento nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove, durante la notte, era giunta anche la salma nel nigeriano che ha perso la vita, verosimilmente a causa di un malore, spingendo un barchino con 38 persone a bordo al largo di Sfax. Al momento nel piccolo stanzino del cimitero di Lampedusa ci sono 13 bare.

🔴[1/4] Nach Std. ununterbrochener Einsätze, wurde unsere Crew erneut zu einem Seenotfall alarmiert. Als sie am Einsatzort ankamen, fanden sie etwa 25 Menschen im Wasser vor - sie waren bereits seit ca. zwei Stunden im Wasser. Unsere Crew konnte 22 Überlebende und 2 Tote bergen. pic.twitter.com/hXPi1I2UfJ — RESQSHIP (@resqship) April 9, 2023

I naufraghi: «Diversi migranti dispersi»

Diversi migranti sarebbe dispersi dopo il naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano. È quanto avrebbero riferito i sopravvissuti ai volontari della Ong Resqship che ne ha tratti in salvo 22 e recuperato i cadaveri di due persone. Ancora non è chiaro quanti siano i dispersi: alcuni parlano di una decina, altri di una ventina. L'equipaggio della nave Nadir - che si trova a Lampedusa - ha comunicato l'informazione alle autorità e la polizia sta sentendo sia i membri della ong sia i sopravvissuti, per ricostrire l'accaduto. Il barchino sul quale viaggiava il gruppo è affondato. Il soccorso è avvenuto in acque sar maltesi.

Gli sbarchi delle ultime ore

Sono stati 17, con un totale di 679 persone, gli sbarchi registratisi nell'arco di 24 ore a Lampedusa. I soccorsi sono iniziati a partire dalle 9 di ieri e sono andati avanti - a opera di Guardia di finanza, Capitaneria e assetti Frontex - per l'intera giornata.

A sbarcare a Lampedusa anche tante donne e bambini. I diversi gruppi giunti ieri hanno riferito di essere partiti da Zarzis, Chebba, Jebiniana e Kerkenna e d'aver pagato fino a 4 mila dinari per riuscire ad arrivare in Italia. Dopo i 17 sbarchi di ieri e i 5 della notte, nell'hotspot ci sono sono 1.436 migranti.

Quarantasette migranti, fra cui 2 donne e 2 minori, sono stati sorpresi, dai carabinieri, mentre erano sulla spiaggia di Cala Pulcino a Lampedusa. L'imbarcazione utilizzata per la traversata dalla Tunisia non è stata ritrovata. Il gruppo, composto da persone originarie di Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Senegal, ha riferito di aver pagato 2.500 dinari tunisini e di essere salpati da Sfax alle 6 di ieri. È il tredicesimo sbarco, dalla mezzanotte, per Lampedusa.

Nella notte era arrivato anche un avviso di Alarm Phone su circa 400 persone in pericolo nel Mediterraneo. «Nella notte - spiega l'organizzazione - abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk, Libia. Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata. Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito!».

Vittime dispersi al largo della Tunisia

C'è stato un naugrafio venerdì pomeriggio davanti alla costa della Tunisia. Venti migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana risultano dispersi e altri 17 sono stati tratti in salvo, secondo il portavoce del tribunale di Sfax, Faouzi Masmoudi.

Il secondo naufragio è avvenuto sabato con sette migranti subsahariani morti o dispersi e 36 soccorsi. «Stamattina c'è stato un nuovo naufragio, quattro corpi sono stati recuperati da una spiaggia di Sfax e altre tre persone risultano disperse mentre 36 sono state soccorse», ha detto Masmoudi all'Afp.

Resta da capire - le autorità non hanno ancora chiarito - se si tratti dello stesso naufragio avvenuto questa mattina intorno alle 9, segnalato dal sito informativo AfroPlanete, secondo cui un'imbarcazione con 49 persone a bordo è affondata davanti alle coste tunisine, e almeno 35 persone avrebbero perso la vita, mentre 15 sarebbero state soccorse. L'affondamento dell'imbarcazione sarebbe stato causato «da forti onde, che hanno reso difficile per i passeggeri e l'equipaggio muoversi e togliere l'acqua dalla barca», riporta AfroPlanete.

Una fonte locale al porto di Sfax segnala in questo momento un'attività intensa della Guardia costiera e anche di diversi pescatori impegnati nei salvataggi di queste ultime ore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA