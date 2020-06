«Vado a fare un bagno»: Davide muore a 22 anni. Era al lago per un weekend con gli amici

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 13:38

Un ragazzo di 22 anni,è morto annegato al lago di Castreccioni di Cingoli. Il giovane si era tuffato nelle acque del bacino artificiale, ma non è più riemerso: ieri pomeriggio il tragico epilogo, con il corpo senza vita del ragazzo rinvenuto a tre metri dal chiosco Arcobaleno Beach. Davide era in zona per un weekend con gli amici, ma la sua vacanza si è trasformata in tragedia.Davide era un dipendente della cartiera di Pioraco. Come scrive il Corriere Adriatico, il 22enne di Fiuminata era arrivato intorno all'ora di pranzo di sabato al lago, insieme ad un ragazzo, una ragazza e un uomo: dovevano passare un weekend a pesca, come testimonia un video postato sul suo profilo Instagram qualche ora prima della sua scomparsa. Intorno alle 17 si è allontanato dal gruppo per fare un bagno, ma non è tornato alla tenda dagli amici.I tre, credendo che fosse con una ragazza, si sono allarmati solo la mattina successiva, quando hanno lanciato l'allarme per la sua scomparsa: Davide, forse a causa di un malore, è annegato e il suo corpo è stato rinvenuto dopo ore di ricerche intorno alle 16 di domenica pomeriggio. La notizia ha gettato nello sconforto e che ha scosso Fiuminata, dove viveva insieme ai genitori e alla sorella più piccola. «Non si può morire così, soprattutto a 22 anni – il commento del sindaco Vincenzo Felicioli -. Tragedie come queste non possono che dispiacere soprattutto se penso alla famiglia di Davide; una famiglia seria e perbene». «Mi hai spezzato il cuore, ti voglio bene. R.i.p. Davidino, un grande abbraccio alla tua famiglia» si legge in uno dei tanti post social che gli amici hanno lasciato sulla sua bacheca di Facebook.