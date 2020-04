«Fingono di consegnare mascherine e si introducono in casa»: la foto è virale, ma è un falso

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 10:32

«Stanno girando due persone che con la scusa di dover consegnare delle mascherine donate dal comune si introducono in casa. Sono armati non aprite e avvertite anche i vostri genitori». La foto di due persone armate e con una mascherina che si aggirano nelle scale di un condominio è stata pubblicata il 2 aprile su Facebook e un messaggio simile continua a circolare nelle chat. Si tratta di una notizia falsa, l'ennesima fake-news che cavalca la tensione provocata dall'emergenza coronavirus in Italia.La foto, come spiega facta.news, è vera ma non è stata scattata di recente né si tratta dell'Italia: le immagini sono state rilasciate dalla polizia di Düsseldorf lo scorso 20 dicembte per segnalare due sospetti che hanno commesso un furto in un appartamento del centro della città tedesca.